Uomini e Donne 2 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Uomini e Donne 2 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over...

Oggi, martedì 2 marzo, Uomini e Donne si arricchirà di nuovi colpi di scena. Nella puntata di ieri la protagonista assoluta è stata Samantha, la nuova tronista. La ragazza ha commentato le esterne con i corteggiatori Ugo e Michael. Con il primo l’uscita è andata bene: i due si sono divertiti, passando una giornata in allegria.

Un po’ più pesante è stata invece l’esterna con Michael: il ragazzo ha infatti raccontato a Samantha dei suoi problemi personali. Una scelta apprezzata dalla tronista, che non ha avvertito però in lui la leggerezza di cui aveva bisogno nella prima uscita. Nella puntata di oggi il protagonista dovrebbe essere invece il Trono over.

E in particolare Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’appuntamento odierno dovrebbe infatti aprirsi con un video in cui i due si dichiarano innamorati. Come visto nelle ultime puntate la loro relazione ha rallentato a causa di incomprensioni reciproche. Ma gli ostacoli sono stati superati: infatti Riccardo e Roberta usciranno dallo studio.

Per la coppia è stata preparata una doppia seduta rossa, come nel Trono classico. Usciranno tra applausi e petali di rose, dimenticando le incomprensioni e pronti a vivere un futuro insieme.