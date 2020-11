Uomini e Donne 2 novembre, anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico

Lunedì è sinonimo di nuovo inizio. Anche per quanto riguarda la televisione e in particolar modo Uomini e Donne, la popolare tra trasmissione condotta da Maria De Filippi. Che come sempre saprà far sobbalzare gli spettatori dalla sedia a suon di sorprese.

Quella che dovrebbe andare in onda oggi lunedì 2 novembre, secondo le anticipazioni svelate dal Vicolo delle news, segnerà un importante ritorno all’interno del dating show di canale 5. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, che dopo la rottura con Ida avrebbe pensato di tornare alle origini per trovare un nuovo amore.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 2 novembre, quindi, dovrebbe essere dato maggiore spazio al Trono over. E al centro dell’attenzione, come spesso accade, finirà anche Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, è uscita ancora con Biagio, che nei prossimi gironi deciderà a chi dare l’esclusiva, se a lei o a Sabina.