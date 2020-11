Uomini e Donne 20 novembre: le anticipazioni del Trono Over e Trono Classico di oggi

Uomini e Donne continua a stupire puntata dopo puntata. E’ successo anche ieri, con il Trono Over protagonista assoluto della trasmissione. E come spesso accade i colpi di scena non sono mancati. Compreso qualche acceso dibattito che, si sa, è capace di infuocare gli animi dei telespettatori.

Secondo le anticipazioni la puntata di oggi dovrebbe essere più tranquilla in questo senso, ma non per questo meno avvincente. Sotto i riflettori il Trono Classico, che deve ancora dispiegare diversi nodi intricati. Come quello che riguarda il tronista Davide. Il suo percorso lo ha portato a conoscere diverse ragazze, ma non con tutte le cose stanno precedendo al meglio.

Davide e Beatrice, scontro in esterna

Se con Chiara l’esterna è andata benissimo, tanto che la corteggiatrice ha deciso addirittura di far conoscere al ragazzo il padre, attraverso una videochiamata, altrettanto non si può dire dell’uscita con Beatrice. La corteggiatrice aveva mostrato i primi accenni di insofferenza nel corso della puntata precedente, quando ha affermato di non aver pensato a Davide.

L’esterna tra i due si è focalizzata proprio su questo aspetto: il tronista ha rimproverato alla giovane un atteggiamento figlio – a suo parere – della buona opinione di cui gode da parte di pubblico in studio e a casa. Beatrice respingerà però queste accuse. Spazio poi anche a Sophie: la giovane tronista sembra ormai decisa a portare avanti solo due frequentazioni: quella con Antonio e Matteo.