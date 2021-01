Uomini e Donne 21 gennaio: anticipazioni Trono Over e Trono Classico

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. Oggi, giovedì 21 gennaio, la trasmissione di Maria De Filippi dedicherà, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, ampio spazio a Gemma Galgani, sempre più al centro dell’attenzione. La dama torinese, infatti, dovrà fare i conti con la decisione di Maurizio.

Nelle puntate precedenti il cavaliere ha condiviso la sua scelta di interrompere la conoscenza con la donna. Tra i motivi della decisione, secondo Gemma, ci sarebbe un’altra donna con cui Maurizio si vede da qualche settimana. Ipotesi smentita però dal cavaliere. Gemma intanto avrà l’occasione di conoscere un altro uomo, sceso appositamente per lei.

La torinese deciderà di tenerlo, ma ‘con riserva’. Avrà bisogno di una chiacchierata più prolungata per decidere se intraprendere con il nuovo cavaliere una conoscenza. La puntata dovrebbe spostarsi poi sul Trono Classico, che vede Sophie e Davide alle prese con scelte difficili e non così scontate.

Entrambi hanno due persone tra le quali scegliere. Oggi Beatrice, una delle corteggiatrici di Davide, considerata la possibile scelta per lungo tempo, potrebbe non presentarsi in studio a causa degli atteggiamenti che il ragazzo ha avuto con Chiara che l’hanno infastidita. Alla fine farà il suo ingresso in puntata? Per scoprirlo non resta che seguire l’appuntamento di oggi.