Uomini e Donne 22 dicembre: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Oggi, martedì 22 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Uno stop programmato per le feste natalizie, niente paura quindi: Maria De Filippi e i suoi ospiti tornano a gennaio. Le registrazioni andranno infatti avanti anche nel periodo delle feste, proprio per preparare al meglio l’anno nuovo.

L’ultima puntata dell’anno, come rivelano le anticipazioni, chiuderà col botto. Protagonista sarà la giovane Sohpie. Dopo l’addio al programma di Gianluca, la tronista sembra vicina alla scelta. Anzi, sembrava. Perché le rivelazioni dell’ultimo appuntamento rischiano di mischiare del tutto le carte per la protagonista del Trono Classico.

Sophie ha infatti deciso di portare in esterna il solo Matteo. Tra i due andrà tutto bene, tanto che la ragazza farà conoscere il corteggiatore anche alla mamma. Poi carezze ed effusioni. Visto alla rivelazione che spiazzerà tutti. A precisa domanda di Mari, infatti, Matteo rivelerà che nel caso fosse lui la scelta direbbe no.

Una risposta che genererà il panico tra i presenti in studio. Più tranquilla invece la situazione di Davide Donadei, che passerà momenti intensi con la corteggiatrice Beatrice. Per quanto riguarda il Trono over invece verrà trasmesso lo scontro tra Armando Incarnato e Lucrezia, arrabbiata con il cavaliere per la decisione di uscire con un’altra donna.