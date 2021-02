Uomini e Donne 22 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Nuova settimana, ennesimo appuntamento con Uomini e Donne. Immancabile. Nella puntata di oggi del dating show di Canale 5, come anticipato dal Vicolo delle news, i protagonisti iniziali dovrebbero essere Gemma Galgani e Maurizio. La dama torinese tornerà a sfogarsi dopo l’ennesima delusione amorosa e i continui attacchi di Tina.

L’opinionista tenterà ancora di installare al microfono di gemma un apparecchio che la faccia parlare con una papera. Poi si affronterà l’argomento delle foto osé mandate da Maurizio a Gemma. Dopo il confronto Gianni chiuderà la questione affermando che è inutile tornare sull’argomento dopo che i due hanno deciso di interrompere la conoscenza.

Al centro dello studio, sempre per quanto riguarda il Trono over, dovrebbero sedere poi Riccardo e Antonella. I due hanno passato dei momenti sereni insieme, ma la conversazione si sposterà poi velocemente su Roberta, con la quale il cavaliere ha rotto la frequentazione alcuni giorni fa.

Nonostante questo la dama rivelerà che Riccardo le ha mandato un messaggio per San Valentino. Poi i due proveranno a chiarire alcune incomprensioni sorte dell’ultimo periodo. Entrambi non si sentivano desiderati, ma per motivi diversi. Chiarito questo Riccardo e Roberta si sono dati appuntamento fuori dallo studio per parlarne meglio.