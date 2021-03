Uomini e Donne 23 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne sarà un concentrato di colpi di scena. Lo rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, secondo cui la puntata odierna sarà dedicata al Trono Over e in particolare a una scelta che spiazzerà addirittura Maria de Filippi, la padrona di casa. Prima della rivelazione, però, ci sarà spazio per un confronto.

Ad inizio puntata, infatti, Armando Incarnato accuserà Luca di parlare troppo di lui durante le interviste, così lo inviterà a pensare al suo percorso. Poi nascerà una discussione tra cavalieri che vedrà coinvolti proprio Luca, Armando e Biagio. Durante il confronto Luca dichiarerà di sentirsi diverso da gli altri due, soprattutto per quanto riguarda l’approccio che ha con le donne.

Nel corso della puntata dovrebbe esserci poi spazio per una clamorosa scelta: quella di Claudio e Sabina, che coglierà di sorpresa anche Maria. Il cavaliere annuncerà infatti che tra pochi mesi lascerà Roma, dove vive, per trasferirsi in un’altra città, per aprire un locale.

Lunedì andrà a fare un sopralluogo e ha chiesto a Sabina di accompagnarlo, poi le chiederà di stare con lui per il tutto il periodo precedente all’apertura del locale. Alla riposta affermativa di Sabina Maria chiederà quindi se vogliano continuare la loro frequentazione lontano dallo studio. Entrambi accetteranno la proposta, così cadranno i petali rossi che annunciano l’inizio di un nuovo amore.