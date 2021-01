Uomini e Donne 25 gennaio: anticipazioni di oggi del Trono over del Trono classico

Inizia la nuova settimana di Uomini e Donne tra aspettative e certezze. L’ultima si era conclusa con le vicende dei due tronisti rimasti, Davide e Sophie, alla presa con la scelta, ogni giorno meno scontata. I due ragazzi, infatti, sono rimasti con due corteggiatori a testa e la decisione da prendere al momento non sembra così immediata.

Oggi, lunedì 25 gennaio, la puntata che dà il via alla nuova settimana potrebbe riprendere proprio dal Trono classico. In tal caso potremmo vedere Davide correre da Beatrice. La corteggiatrice, infatti, non si era presentata nell’ultima esterna con Davide. Il che ha spinto il tronista ad andare da lei per risolvere la situazione.

Per quanto riguarda il Trono over, invece, Gemma dovrà fare i conti con la fine della conoscenza con Maurizio, il quale ha deciso di troncare la frequentazione lasciando di sasso la dama torinese, sempre più presa dal cavaliere.

Buone notizie invece per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i due, infatti, secondo le anticipazioni, avrebbero addirittura deciso di lasciare insieme lo studio per vivere in intimità la loro frequentazione.