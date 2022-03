Uomini e Donne 25 marzo: le anticipazioni di oggi

Finisce la settimana di Uomini e Donne, e non mancano le sorprese nell’ultimo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi la trasmissione dovrebbe iniziare da dove è finita la puntata di ieri. Quindi dalle vicende del tronista Matteo. Il giovane, già protagonista del programma con il percorso che lo ha portato ad uscire dallo studio con Sophie, ci riprova.

La relazione con l’ex tronista è durata troppo poco, per questo Maria ha deciso di chiamarlo a sedere sul trono, per permettergli di trovare una ragazza giusta per avviare un percorso anche fuori dal programma. Matteo, dopo aver eliminato Nicole, sta conoscendo in modo approfondito le corteggiatrici Valeria e Federica.

Con entrambe, in esterna, c’è stato un bacio passionale. Motivo per cui tra le due è esplosa la gelosia che le ha portate a scontrarsi in studio. Dovrebbe partire proprio da qui la puntata di oggi del programma di Canale 5. Dopo Matteo dovremmo sapere qualcosa in più anche del percorso di Luca Salatino, anche lui impegnato nella conoscenza di due ragazze: Soraya e Lilli.

Per quanto riguarda il Trono over i riflettori dovrebbero essere puntati su Ida Platano. La dama, dopo aver confessato di essersi innamorata di Alessandro, ha deciso di chiudere la frequentazione perché non vedeva da parte del cavaliere lo stesso trasporto. Una nuova delusione per la donna, ancora alla ricerca dell’uomo giusto.