Uomini e Donne 27 aprile, le anticipazioni di oggi

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovi e allo stesso tempo storici protagonisti. L’appuntamento odierno, di mercoledì 27 aprile, vedrà infatti al centro dello studio Gemma Galgani. La storica dama del programma condotto da Maria de Filippi da qualche settimana non è la protagonista assoluta dello show, come spesso accaduto in passato.

Oggi, secondo le anticipazioni, dovrebbe però tornare sotto i riflettori perché parlerà di una nuova conoscenza, quella con il cavaliere Giacomo. I due, seduti al centro dello studio, racconteranno la loro prima uscita insieme, durante la quale hanno parlato molto scoprendosi pian piano. Alla fine del racconto balleranno

Non solo Gemma Galgani, l’altro protagonista di giornata dovrebbe essere Riccardo Guarnieri, tornato in studio dopo la fine della relazione con Ida. Tra i due, a quanto pare, c’è ancora del tenero, ma nonostante questo stanno conoscendo nuove persone. Nel caso specifico Riccardo, dopo la fine della conoscenza con Gloria ne ha intrapresa una nuova.

Il cavaliere sta infatti uscendo con Mariagrazia, la quale, per motivi personali, non sarà però in studio. Conclude la carrellata di protagonisti del trono over Biagio, che è uscito con Katia. Tra i due, però, le cose non sembrano essere andate bene, tanto che la conoscenza potrebbe finire già prima di iniziare.