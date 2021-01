Uomini e Donne 27 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Stessi protagonisti, stessi colpi di scena. La puntata odierna di Uomini e Donne inizia da dove era terminata quella precedente. Ossia dalla lite tra Armando Incarnato e Gianni Sperti a causa di alcune frasi che il cavaliere ha rivolto a Valentina. Il protagonista del Trono Over sarà protagonista di un altro scontro, questa volta con Aurora Tropea.

Armando accuserà infatti la dama di essere ‘la talpa’ di una pagina che alcune settimane fa ha riportato delle notizie riguardanti il cavaliere e Veronica Ursida. La stessa pagina, contattata da Armando, gli ha fatto capire che a raccontare il retroscena era stata proprio Aurora, con cui inizierà un duro confronto. Tanto che la donna uscirà dallo studio senza farvi ritorno.

La puntata di oggi, mercoledì 27 gennaio, del dating show di canale 5, dovrebbe continuare poi con le vicende di Biagio. Spazio poi dovrebbe essere dato al Trono Classico, arrivato ad un bivio importante per quanto riguarda i due protagonisti ancora in ballo.

Davide e Sophie, infatti, sono vicini alla scelta che, al momento, non sembra però scontata in entrambi i casi. Davide si riappacificherà con Beatrice, la quale, la settimana scorsa, aveva deciso di non presentarsi in esterna dopo il bacio che il tronista aveva scambiato con Chiara. In questo caso la situazione si ribalterà, perché Davide bacerà Beatrice e aprendersela questa volta sarà Chiara.