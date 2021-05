Uomini e Donne 27 maggio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Manca ormai pochissimo alla fine della stagione di Uomini e Donne. Lo storico dating show di Canale 5 va in mancanza a partire dal prossimo sabato, 29 maggio, per riprendere poi a settembre, come ogni anno. Con il Trono Classico, e le sue scelte, ormai definito, resta da capire se ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda il Trono Over.

Nelle ultime due puntati rimanenti prima dello stop estivo, infatti, scopriremo se la trasmissione vivrà nuovi colpi di scena. Difficile prevedere la nascita di coppie negli ultimi appuntamenti dello show, ma le conoscenze vanno avanti, e chissà, magari potrebbero sbocciare in relazioni nel corso dell’estate.

Intanto, dopo la puntata di ieri che ha visto Gemma e Isabella Ricci discutere, la puntata di oggi, giovedì 27 maggio, secondo le anticipazioni, dovrebbe avere come protagonista proprio Isabella, che ieri ha raccontato un po‘ del suo passato. L’appuntamento odierno potrebbe però virare l’attenzione verso la conoscenza della dama e Andrea.

Tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto, ma c’è un dettaglio non da poco che frena la donna. Isabella andrà in pensione tra poco, Andrea invece ha ancora diversi anni di carriera davanti. Per questo la dama è titubante, perché vorrebbe qualcuno nella sua stessa situazione lavorativa, capace di godersi la vita senza pensare ad altro.