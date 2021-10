Uomini e Donne 27 ottobre, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Cosa succederà oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne? Sono tanti i fan a chiederselo. Una risposta non c’è, perché mancano le anticipazioni ufficiali, ma attraverso le anticipazioni delle registrazioni svelate dal Vicolodellenews, possiamo provare a capire quali saranno le vicende odierne del programma di Maria De Filippi.

Ieri è stato il turno di Roberta Ilaria Giusti per quanto riguarda il Trono classico. La giovane è stata delusa dalla decisione di uno dei suoi corteggiatori, Luca, di non presentarsi in studio. La scelta maturata dal giovane deriva dall’atteggiamento che la tronista ha avuto nei suoi confronti nella scorsa puntata, quando ha deciso di difendere l’altro corteggiatore, Samuele.

“Sapevo che non sarebbe venuto dopo che l’altra volta è andato via solo perché stavo difendendo Samuele”, ha detto Roberta. Per quanto riguarda la puntata di oggi invece non è dato sapere se assisteremo alla scelta del tronista Matteo Fioravanti, che ha deciso di lasciare lo studio con una delle sue corteggiatrici.

Per quanto riguarda il Trono over oggi potremmo vedere il lieto fine della conoscenza tra Angela e Antonio. I due, ormai presi uno dall’altra, hanno deciso di lasciare lo studio per vivere la loro storia lontani dalle telecamere.