Uomini e Donne 28 settembre: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Risposta puntale, come le puntate del dating show di Maria de filippi, che oggi andrà in onda con la seconda puntata settimanale. Cosa vedremo quindi oggi, martedì 28 settembre? Secondo le anticipazioni del Vicolodellenews, oggi dovrebbe essere il turno di Ida Platano.

La dama si è lamentata di Marcello, il cavaliere che sta frequentando nell’ultimo periodo. Il motivo? Mentre lei gli stava accarezzando i capelli, lui si è addormentato. L’uomo si è giustificato dicendo di essere molto stanco per via dei continui viaggi per andare e tornare da Roma, dove vengono registrate le puntate del programma.

Per quanto riguarda ancora il Trono over ci sarà un battibecco tra Gianni Sperti e Stefano. L’opinionista sarà infatti infastidito dall’atteggiamento avuto dal cavaliere nei confronti di una dama che sta frequentando. C’è da dire che tra i due, da tempo, non scorre buon sangue. Intanto il pubblico è in attesa della grande sorpresa. Il ritorno in studio di Giorgio, l’ex di Gemma.

L’uomo, dopo anni di lontananza, dovrebbe infatti tornare a Uomini e Donne. Non per riallacciare i rapporti con Gems però, ma per frequentare un’altra dama. Capitolo Trono classico: in una delle ultime registrazioni Maria ha allontanato il tronista perché aveva consigliato a una corteggiatrice di seguire il profilo Instagram di un suo amico per potersi sentire di nascosto.