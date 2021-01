Uomini e Donne 29 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne, ma non per questo meno accattivante delle precedenti. Nei giorni scorsi il dating show di Maria De Filippi ha visto nascere battibecchi e scontri. Come quello tra Gemma Galgani e Maurizio, accusato dalla dama di avere una frequentazione fuori dalla trasmissione.

Ma gli scontri non finiscono qui. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 29 gennaio, protagonista sarà inizialmente il Trono Over, che metterà sotti riflettori Riccardo e Roberta. I due hanno litigato perché la dama ha chiesto delucidazioni all’uomo in merito alla sua relazione con Ida. Domande non apprezzate dal cavaliere.

Da quel momento i due hanno avuto continui litigi che hanno portato, ad oggi, all’interruzione della frequentazione. Una situazione che spinge gli opinionisti Tina e Gianni a scagliarsi contro Riccardo, reo, secondo i due, di comportarsi con le donne sempre allo stesso modo.

Spazio poi al Trono Classico. Perché la scelta di Davide è imminente. Nel frattempo il tronista ha passato un’intera giornata con Beatrice, facendo indispettire Chiara, rincuorata poi dal ragazzo, che le assicura che le sarà riservato lo stesso trattamento. Davide è ad un passo dalla scelta finale, già registrata, e che andrà in onda nei prossimi giorni.