Uomini e Donne 30 settembre, le anticipazioni di oggi del trono over e del trono classico

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuova attesa. Cosa succederà nella puntata di oggi? Se lo chiedono i tanti fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, giovedì 30 ottobre, dovremmo vedere entrambi i troni: quello over e quello classico. Non è una novità ormai, i protagonisti dei due troni convivono da tempo nello stesso studio.

Per quanto riguarda il Trono over oggi dovremmo assistere al litigio tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. Tra i due non corre buon sangue, è risaputo. E la frequentazione del cavaliere partenopeo con Marika, una nuova dama, non ha migliorato le cose. Anzi, tra i due l’aria si è fatta ancora più tesa.

Dopo l’iniziale coinvolgimento, infatti, Armando ha detto di avere qualche dubbio sulla frequentazione con Marika. L’attacco di Gianni nasce da qui: l’opinionista rimprovera infatti al cavaliere di non avere realmente intenzione di conoscere una donna giusta per lui. E questo dietrofront non farebbe che confermarlo.

Per quanto riguarda il trono classico oggi dovremmo vedere la tronista Roberta Ilaria Giusti. La giovane ha infatti rivelato di non essere stata colpita dai suoi corteggiatori, tanto che li eliminerà tutti. Da capire se resterà il pugile-chef con cui è uscita per due volte in esterna.