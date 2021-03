Uomini e Donne 4 marzo: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Domanda ciclica, che i fan del programma di Maria De Filippi si pongono ogni giorno. La puntata di ieri ha visto protagonista il Trono classico. I protagonisti stanno emergendo con forza, senza troppi fronzoli. Il giovane Massimiliano si è scagliato contro un corteggiatore di Samantha.

La tronista ha deciso di tenerlo nonostante lo abbia accusato di on aver fatto ancora abbastanza per lei. La loro conoscenza continuerà anche nelle prossime settimane. Nella puntata di oggi, giovedì 4 marzo, però, i protagonisti saranno dame e cavalieri del Trono Over. Che, come suggeriscono le anticipazioni del Vicolo delle news, oggi dovrebbe essere orfano di Tina Cipollari.

Nella puntata registrata a fine febbraio l’opinionista era infatti assente in studio. Spetterà a Gianni Sperti il ruolo di agitatore. L’opinionista non perderà tempo e accuserà Maurizio e Maria Tona. Nella puntata di oggi dovrebbe infatti andare in onda la sfilata maschile, dopo quello delle dame della puntata di ieri.

Maria darà un 10 a Maurizio, ma Gianni non capirà la scelta. L’opinionista infatti, dirà che secondo lui quel voto sarebbe dovuto andare ad Alessandro, il cavaliere che ha baciato. Poi li accuserà entrambi di essere bugiardi. Insomma, come al solito i colpi di scena non mancheranno.