Uomini e Donne 6 novembre: antiipazioni del Trono Over e del Trono Classico

Oggi venerdì 6 novembre Uomini e Donne torna puntuale su Canale 5 alle 14 e 45. Come al solito la trasmissione di Maria De Filippi regalerà novità e colpi di scena ai propri telespettatori. Quest’anno non è facile capire quali possano essere le puntate che vanno in onda, visto che la redazione ha deciso di non trasmettere più le anticipazioni.

Ma basandosi sulle registrazioni dei giorni precedenti, come fa il Vicolo delle news, è possibile ipotizzare i nuovi avvenimenti. Le anticipazioni di oggi 6 novembre, ad esempio, indicano Roberta Capua protagonista della puntata odierna. La dama riceverà una brutta notizia: Serena farà ascoltare infatti un audio di Michele – il cavaliere che sta conoscendo Roberta – il quale ammetterà che non c’è una donna in studio che possa interessargli.

Roberta, dopo aver preso male la notizia, si calmerà e deciderà di continuare a conoscere lo stesso Michele. Tanto che manderà a casa quattro cavalieri scesi appositamente per conoscerla. L’attenzione si sposterà poi sul Trono Classico e nella fattispecie su Sophie, la quale a sorpresa deciderà di eliminare Nino. La ragazza sembra invece presa da Antonio, con cui è uscita anche in esterna.