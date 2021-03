Uomini e Donne 9 marzo, anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Uomini e Donne 9 marzo, anticipazioni di oggi del Trono over e...

Dopo la puntata di lunedì 8 marzo dedicata alla sfilata maschile, Uomini e Donne torna ad occuparsi di questioni di cuore. Nella puntata di oggi martedì 9 marzo, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, dovrebbe porre al centro dell’attenzione le vicende sentimentali di Gemma Galgani, come fa sapere il Vicolo delle news.

La dama torinese dopo la rottura con Maurizio, cavaliere con cui aveva iniziato una frequentazione, ha iniziato a conoscere altri uomini. Tra questi Cataldo. La conoscenza tra i due è iniziata nel migliore dei modi, ma è naufragata in fretta. Gemma dichiarerà infatti di aver ritenuto fastidiose alcune attenzioni che il cavaliere le ha riservato a cena.

Cataldo, scusandosi, le ha chiesto un’altra possibilità. Nelle prossime puntate vedremo quindi quale sarà la decisione di gemma. I fan di Uomini e Donne, e in particolar modo del Trono Over, aspettano ancora la decisione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di uscire insieme dallo studio per vivere il loro amore lontani dalle telecamere.

La scelta è stata registrata diversi giorni fa, ma ancora non è andata in onda. Nel frattempo potrebbe essere il turno di Gero Natale, uno dei nuovi cavalieri che ha attirato le attenzioni del parterre femminile. Per lui sono arrivate altre dame, scopriremo nelle prossime puntate se e quali sceglierà di tenere.