Uomini e Donne, addio all’ex cavaliere Riccardo Ravalli

Era noto per la sua partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne. Riccardo Ravalli, 39 anni, ha perso la vita ieri in un incidente avvenuto intorno alle 12.30 di ieri sull’A22, in prossimità del casello di Reggiolo-Rolo.

Era alla guida di un furgone che si è schiantato contro un camion: inutili gli interventi di Croce rossa e vigili del fuoco. Ravalli, originario di Catania, da tempo viveva a in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole.

La sua partecipazione a Uomini e Donne risale al 2020, quando era arrivato in studio come cavaliere per corteggiare Daniela di Napoli. La sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi terminò dopo alcuni mesi, senza aver conosciuto una donna cui con uscire dallo studio.

E proprio alcuni dei suoi ex compagni di viaggio in trasmissione hanno voluto salutarlo per l’ultima volta con messaggi affidati ai social. Come Luisa Anna Monti, ex dama del Trono over che ha scritto: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.