Uomini e Donne, Anna Tedesco sbotta: “Adoro le chiacchiere su di me”

Uomini e Donne ha chiuso i battenti per la stagione estiva ma i suoi protagonisti continuano a far parlare. I fan sono sempre attenti alle vicende di dame e cavalieri che anche in questo periodo di stop della trasmissione condotta da Maria De Filippi continuano la loro vita e le loro conoscenze, molte delle quali nate nel programma.

Per questo per seguire le novità della vita dei partecipanti al noto dating show di Canale 5 il modo migliore è quello di dare uno sguardo ai loro profili social, su cui spesso condividono parte della loro vita privata, sottoforma di post o storie. L’ultimo caso è quello di Anna Tedesco, che su Instagram ha sbottato con un post piccato.

Lo sfogo della dama

“Adoro le chiacchiere su di me. Scopro sempre cose che neppure io sapevo di aver fatto…Chi costruisce i castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie”, ha scritto Anna Tedesco riferendosi evidentemente a delle voci sul suo conto che non rispecchiano la verità. Sotto il post è poi spuntato il commento di Pamela Barrett, da poco uscita dalla frequentazione con Enzo: “Ben detto Anna, tutta invidia – ha scritto Pamela – Sei una donna forte e bellissima…Ti abbraccio”.

La risposta di Anna non si è fatta attendere ed è arrivata sempre attraverso il noto social network: “Essere forte? Sono diventata Rambo. Purtroppo tesoro l’invidia è sempre in agguato. Queste sono persone insicure che sfogano la loro insicurezza inventando. Mi fanno compassione sai perché? Vivono malissimo…Sempre con la bile altissima. Un bacio tesoro”, ha scritto la dama di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo non è stata in trasmissione.