Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio: ecco Amira, Giulio ancora lontano dalla scelta

Prima le feste natalizie, poi il trono over, un lungo periodo in cui il trono classico di Uomini e Donne è stato assente dal palinsesto televisivo. Oggi 10 gennaio tornano però tronisti e corteggiatori, chi per riprendere da dove aveva lasciato e chi per iniziare un nuovo percorso. Smaltiti panettoni e torroni è tempo di riprendere il filo con i ragazzi in cerca d’amore.

Se nel trono classico non sono mancati litigi e scontri, come quello tra Gemma e Juan Luis, il trono classico vedrà ancora protagonista Giulio Raselli, che pare ancora lontano dalla scelta definitiva. Una distanza che ha cercato di colmare incontrando le due pretendenti al suo cuore: Giovanna Abate e Giulia D’Urso.

Giulio e il bacio con Giulia

In entrambi i casi Giulio si è scontrato con le sue corteggiatrici, che alla fine però hanno avuto un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Con Giovanna, infatti, dopo il diverbio non c’è stato nessun riavvicinamento, cosa successa invece con Giulia. Il tronista è infatti salito a casa della D’Urso e dopo una chiacchierata è anche scattato il bacio tra i due.

Nella puntata del 10 gennaio ci sarà modo di conoscere anche la nuova tronista, Sara Amira, che incontrerà anche i suoi primi corteggiatori. Un nuovo inizio per la giovane, che sarà la protagonista del nuovo corso di Uomini e Donne di cui farà parte anche Daniele Dal Moro, nuovo tronista del dating show condotto da Maria De Filippi.