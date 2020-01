Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: nuova delusione di Gemma con Marcello, la dama pronta a lasciare?

La settimana di Uomini e Donne è finita con il trono classico e la presentazione della nuova tronista Sara Amira. La nuova settimana inizierà invece con il trono over e le tante situazioni intricate che si annodano intorno alle conoscenze di dame e cavalieri. Torna come sempre la seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi, che metterò in scena nuove entusiasmanti puntate.

Oggi 13 gennaio la puntata sarà incentrata quasi esclusivamente su Gemma Galgani, ormai volto noto del dating show che negli anni ha regalato popolarità alla dama che non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella. Gemma accuserà una nuova delusione che le farà addirittura pensare di lasciare il programma, che aveva rischiato di lasciare già mesi fa.

Marcello non le dà l’esclusiva, Gemma s’infuria

È ormai nota la grandissima delusione che Gemma ha patito dopo aver interrotto la conoscenza con Juan Luis, uomo con cui credeva di poter condividere parte della sua vita. La relazione tra i dei sembrava infatti procedere a gonfie vele, fino a quando Gemma non è venuta a conoscenza di alcune bugie dette dal cavaliere, che le hanno fatto prendere la dolorosa decisione di interrompere la conoscenza.

Archiviata la delusione per Juan Luis, Gemma ha iniziato la conoscenza con Marcello, cavaliere che stimava da tanto da iniziare appunto a stringere il rapporto. Fino a quando ha scoperto che lo stesso Marcello aveva iniziato la conoscenza con Anna Tedesco, da sempre rivale della Galgani. Una scoperta che manda su tutte le furie la dama, che in un momento di sconforto penserà addirittura di lasciare il programma. Per tutti i dettagli non rimane che guardare la puntata di oggi 13 gennaio.