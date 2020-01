Uomini e Donne anticipazioni 8 gennaio: Valentina ed Erik chiudono, cos’è successo

Finite le feste torna la routine quotidiana, che per milioni di italiani vuol dire Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è iniziato col botto dopo la sosta natalizia. Nella puntata di ieri infatti è finita la relazione tra Gemma Galgani e Juan Luis: la dama ha deciso di troncare il rapporto asserendo che il cavaliere aveva altre frequentazioni fuori dallo studio.

La discussione nata tre i due ha portato alle lacrime Gemma e alla cacciata di Juan Luis da parte di Maria De Filippi. Ma la puntata di oggi 8 gennaio non sarà di certo da meno, perché sono in ballo diverse relazioni, alcune delle quali giunte al capolinea in maniera inaspettata, come quella tra Valentina Autiero ed Erik.

Valentina ed Erik si lasciano cosa è successo

La coppia prima delle vacanze natalizie sembrava destinata ad una frequentazione rosea, tanto che Erik aveva rifiutato il corteggiamento di una dama arrivata in studio solo per lui. La situazione è però peggiorata drasticamente nel corso del periodo natalizio, durante il quale Valentina Autiero ha passato un periodo difficile e non ha avuto l’appoggio di Erik.

Sarebbe proprio questo il motivo dell’allontanamento tra i due, culminato in puntata con la rottura definitiva che ha portato alle lacrime la dama. Non solo Valentina ed Erik, finirà anche la conoscenza tra Samuel Baiocchi e Anna Tedesco, per una puntata assolutamente da non perdere.