Uomini e Donne, anticipazioni del 30 aprile: il 26enne flirta ancora con Gemma

Ancora una puntata del nuovo format di Uomini e Donne, altre sorprese per scaldare l’ambiente. Le protagoniste sempre loro: Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due dame, seppur in modo diverso, stanno portando avanti alcune conoscenze, sempre ovviamente tramite l’utilizzo delle parole. Il nuovo formato della trasmissione di Maria De filippi impone infatti l’utilizzo delle chat.

In attesa del ritorno alla formula originale previsto per lunedì 4 maggio, Gemma e Giovanna continueranno il loro percorso con i nuovi pretendenti. Anche se per quanto riguarda la tronista del Trono Classico c’è ancora in bilico la conoscenza con Alessandro, che si è detto deluso dal modo in cui si è comportata con Sammy.

Sirius scrive ancora a Gemma

Secondo le prime indiscrezioni circa le anticipazioni della puntata di oggi 30 aprile, Giovanna continuerà la discussione con Alessandro prima di concentrarsi sui suoi nuovi spasimanti. Ma al centro della puntata sarà nuovamente Gemma, che nella registrazione andata in onda ieri ha ricevuto le avances di un ragazzo giovanissimo.

La dama torinese, infatti, è stata contattata da Sirius, un ragazzo di 26 anni che si è detto molto interessato a lei nonostante la differenza di età. Una proposta che ha scatenato l’ilarità dello studio, soprattutto da parte di Tina, restia a credere che dietro quelle parole ossa esserci veramente un ragazzo così giovane. In ogni caso Sirius scriverà ancora a Gemma. Come andranno le cose tra loro? Per scoprirlo non resta altro che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne.