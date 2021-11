Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 12 novembre: Gemma di nuovo protagonista?

Ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di Uomini e Donne. Oggi, venerdì 12 novembre, va in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. L’orario è sempre lo stesso: 14 e 45 su Canale 5. Ma cosa accadrà oggi? Difficile dirlo, ma possiamo provare ad ipotizzarlo in base alle notizie sulle registrazioni passate.

Nella puntata di ieri abbiamo assistito alla commovente esterna tra Andrea Nicole e Ciprian, durante la quale la tronista ha parlato del suo difficile passato: “Sono stato il più grande dolore dei miei genitori, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata”.

Parole forti, seguite da un appassionato bacio tra i due. Oggi invece la trasmissione potrebbe cambiare registro e passare al Trono over. E quando si parla di Trono over la protagonista iniziale non può che essere Gemma Galgani. La dama potrebbe tornare alla carica per Costabile, il cavaliere che l’ha ‘scaricata’ poche puntate fa.

L’uomo, dopo settimane di conoscenza, ha infatti deciso di interrompere la frequentazione con Gems, che non ha preso bene la notizia. Nella puntata di oggi potremmo vederla provare a riconciliare con il cavaliere. Ci riuscirà? Per quanto riguarda il Trono over, inoltre, potrebbero essere protagonisti anche Ida Platano e Diego Tavano.