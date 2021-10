Uomini e Donne anticipazioni di oggi venerdì 15 ottobre: finisce il trono di Joele?

Ieri baci e nuove conoscenze, oggi la fine di un trono. Così Uomini e Donne, popolare trasmissione di Canale 5, riesce sempre a sorprendere. Nell’appuntamento di ieri del dating show condotto da Maria De Filippi, abbiamo visto la tronista Andrea Nicole scambiarsi un bacio con Ciprian, corteggiatore che sta frequentando da tempo.

Non solo: un altro bacio, ancora più sorprendente, è scattato tra Gemma Galgani e un nuovo cavaliere, Costabile. Dopo settimane in cui la dama torinese ha patito l’assenza di un uomo da conoscere, ora sembra finalmente arrivato in studio il cavaliere con il quale può instaurare una frequentazione.

Ma cosa succede nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre? Dovrebbe, e il condizionale è d’obbligo, andare in scena l’attesa ‘cacciata’ di Joele. Il tronista ha infatti chiuso anzitempo il suo percorso nel programma, come hanno svelato le anticipazioni del Vicolodellenews, ma la puntata non è ancora stata mandata in onda.

Dovrebbe farlo oggi, a meno di inaspettati cambi di programma. Joele, infatti, verrà invitato da Maria ad abbandonare lo studio, dopo che verrà mandato in onda un filmato in cui il tronista invita la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da potersi sentire di nascosto. Una pratica scorretta che ha portato all’eliminazione dal programma.