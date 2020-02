Uomini e Donne, anticipazioni oggi 18 febbraio: c’è il Trono Over, Gianni attacca e Barbara piange

Uomini e Donne torna come ogni giorno, oggi martedì 18 febbraio lo fa con il Trono Over. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti Olga, Fernanda e Romolo, il programma condotto da Maria De Filippi continua a raccontare le vicende amorose di dame e cavalieri arrivate nello studio di Canale 5 per trovare l’amore.

La puntata di lunedì ha visto, come spesso accade, al centro dell’attenzione anche Gemma Galgani, che è stata attaccata da Tina Cipollari. L’opinionista ha infatti portato in studio una cartina geografica con su segnate tutte le regioni che hanno visto interessate le frequentazioni di Gemma. L’accusa di Tina è, in poche parole, che la dama torinese in quasi 10 anni di permanenza nel programma non è riuscita a trovare nessuno.

Scontro tra Gianni e Barbara

Tina ha infatti accusato Gemma di rimanere nel programma solo per popolarità. Accusa respinta dalla dama torinese che è ancora alla ricerca dell’anima gemella dopo anni di ricerca che al momento non ha portato risultati. Le anticipazioni di oggi 18 febbraio parlano di un altro scontro in studio, questa volta con protagonista Gianni Sperti.

L’opinionista pungerà infatti Barbara De Santi, chiedendole se la scelta di far rimanere in studio un nuovo spasimante sia legata al suo aspetto fisico o al lavoro. La dama rispondere per le rime accusando Gianni di essersi fatto mantenere dall’ex Paola Barale. Dopo la dichiarazione Barbara cercherà di ritrattare ma a seguito dell’attacco di Gianni Sperti scoppierà in lacrime.