Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 ottobre

Dopo il lunedì dedicato al Trono Over, torna Uomini e Donne, che questa volta si concentrerà sui giovani. Da quest’anno infatti i due parterre convivono nello stesso studio: una scelta che ha fruttato un innalzamento degli ascolti, che ora volano.

Cosa succederà nella puntata di oggi 20 ottobre di Uomini e Donne? Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, sito molto attento alla trasmissione di Maria De Filippi, il protagonista dovrebbe essere il tronista Davide Donadei.

Davide tra Beatrice e Chiara

Sotto i riflettori finirà la corteggiatrice Beatrice, che pensava di essere portata in esterna dal tronista. In questi giorni è stato infatti il compleanno della giovane, motivo per cui si aspettava un gesto esplicito da parte di Davide. Mai arrivato.

Il tronista ha invece deciso di uscire con Chiara, che nel frattempo gli aveva fatto recapitare alcuni messaggi in cui spiegava un suo momento complicato. Per questo Davide ha deciso di portarla in esterna. Decisione che scatenerà la delusione di Beatrice.