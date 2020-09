Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 settembre: scelta a sorpresa nel Trono Classico

Uomini e Donne non finisce mai di stupire. Un colpo di scena dopo l’altro e un finale col botto. Così si sono concluse le registrazioni delle ultime puntate della scorsa settimana. Trono Over o Trono classico, ormai, si sa, non fa più differenza. Tutti insieme nello stesso studio e dinamiche che finiscono per diventare imprevedibili.

Una mossa a sorpresa ha stupito tutti: la tronista Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta! Che è ricaduta su Davide, il corteggiatore che molti hanno accostato a Can Yaman, l’attore turno che negli ultimi anni ha spopolato in Italia grazie alle partecipazioni ad alcuni film e serie televisive diventate celebre anche nel nostro paese.

Cosa succede oggi a Uomini e Donne

Come spesso accade, a protagonista delle puntate iniziali di Uomini e Donne è Gemma Galgani. La dama, anche in questo caso, sarà al centro dello studio. Questa volta però riceverà una notizia forse inaspettata: il cavaliere paolo, arrivata in studio per conoscerla, annuncerà la volontà di non continuare la sua conoscenza.

Oltre a Gemma, che litigherà come al solito con Tina, protagonista sarà anche Armando Incarnato, che si scontrerà col corteggiatore Gianluca De Matteis. Tanta, tanta carne al fuoco quindi nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che ha diverse sorprese da regalare. E una scelta record in termini di tempistiche.