Uomini e Donne, anticipazioni oggi 29 settembre

La puntata di ieri di Uomini e Donne si è conclusa con l’eliminazione di tutti i corteggiatori di Sophie, la giovane tronista che sembra avere le idee molto chiare. Dopo alcune settimane, infatti, resasi conto di non provare alcun interesse particolare per i suoi corteggiatori, ha deciso di eliminarli, scatenando anche la protesta di alcuni di loro.

E’ andata dritta per la sua strada Sophie, intenzionata a trovare un ragazzo capace di farle battere il cuore. E non si accontenta, per questo ha fatto una scelta tanto netta. Maria, intanto, ha fatto scendere per lei altri 5 corteggiatori, scelti in precedenza dalla tronista attraverso dei video. Tra questi Alessandro, 29 anni e un look rock, sembra averla colpita, tanto che tra i due c’è stato subito un ballo.

Lucrezia, contesa tra due troni

Continuerà inoltre il ‘triangolo’ tra i due troni che vede protagonista Lucrezia. La corteggiatrice, arrivata in studio per corteggiare il tronista Gianluca, infatti, ha ammaliato Armando Incarnato: il cavaliere le ha infatti chiesto di uscire, incassando il ‘sì’ della bella 33enne, ora contesa tra i due uomini.

Gianluca sembra infatti insofferente alla decisione di Lucrezia, che aveva deciso di tenere mentre mandava via quasi tutte le altre sue corteggiatrici. Quale sarà alla fine la scelta della corteggiatrice? Le prossime puntate lo diranno. Prosegue anche la storia tra Jessica e Davide, sempre più vicini alla scelta definitiva.