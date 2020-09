Uomini e Donne, anticipazioni oggi 30 settembre

Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domanda ricorrente, i telespettatori hanno sempre più fame d’informazioni sul programma condotto da Maria De Filippi. Che, puntata dopo puntata, riesce a catturare l’attenzione del pubblico. La novità del Trono Over e Classico insieme costituisce un ulteriore motivo di interesse di questa stagione.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi, dovremmo vedere un’altra esterna tra Jessica e Davide. I due andranno da un tatuatore: location inedita per un’uscita nel corso del programma. Un ulteriore passo verso la scelta della tronista, che potrebbe arrivare già nel corso della settimana.

Davide bacia Beatrice

L’altro tornista invece, Davide, è uscito in esterna con Beatrice. Tra i due è scattato addirittura il bacio, ripetuto poi anche in studio. Un gesto di complicità che non andrà giù alla corteggiatrice Selene, che si scaglierà contro il tronista finendo poi per lasciare lo studio.

Spazio poi al Trono Over: Nicola invece è uscito con Veronica, che allo stesso tempo ha fatto un’esterna con Moreno. Un triangolo che si risolverà – almeno momentaneamente – in un’accesa discussione.