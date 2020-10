Uomini e Donne, anticipazioni oggi lunedì 5 ottobre

Lunedì, tempo di un nuovo inizio per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi sta registrando record di ascolti anche in questa sua nuova veste. Trono Over e Trono Classico, infatti, confluiscono in un unico prodotto televisivo che per ora rende tutti felici. Come al solito la curiosità di scoprire cosa accade nella prossima puntata è tanta.

Vediamo quindi le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi lunedì 5 ottobre. Cosa accadrà? Al centro dello studio, come spesso accade, sarà Gemma la protagonista assoluta. La dama torinese, infatti, dopo la fine della conoscenza con Paolo, sta conoscendo un altro cavaliere: Biagio.

Gemma non convinta di Biagio

Gemma nonostante l’esterna non sembra però convinta di Biagio: il cavaliere non ha infatti fatto breccia nell’interesse della dama. Tra l’altro l’uomo, al momento del ballo, ha scelto di danzare con un’altra donna, che sta conoscendo contemporaneamente a Gemma.

Sembra quindi destinata a finire presto la conoscenza tra i due. Gemma rimarrà quindi ancora una volta con il cerino in mano? Le prossime puntate lo riveleranno. Intanto Uomini e Donne ha ancora tanto da svelare: a partire dall’esterna tra Nicola (Sirius) – ex corteggiatore proprio di Gemma – e la giovane Angelica, su cui pare aver messo gli occhi anche Armando, almeno prima di sapere l’età della ragazza.