Uomini e Donne, anticipazioni trono over oggi 6 febbraio: tornano Riccardo e Ida

Continua la settimana di Uomini e Donne, che oggi 6 febbraio andrà in onda con il Trono Over. Dame e cavalieri regaleranno come sempre sorprese e colpi di scena e nella puntata di oggi ci sarà anche un gradito ritorno. Entreranno di nuovo in studio, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dopo aver lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi aggiorneranno il pubblico sulla loro storia.

Prima dell’ingresso in studio della coppa il Trono over regalerà un altro scontro, questa volta vedrà protagonisti Simone, Diana e Luca che discuteranno animatamente sulla conoscenza intrecciata che portano avanti ormai da settimane. Emergeranno nuovi dettagli sulla frequentazione e non mancheranno anche dietrofront. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne Trono over del 6 febbraio.

Uomini e Donne, spoiler di oggi

La sorpresa della puntata odierna di Uomini e Donne Trono over è rappresentata dal ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La coppia aveva abbandonato gli studi prima delle feste natalizie, con il cavaliere che aveva fatto il grande passo affidando alla dama l’anello di fidanzamento. Il primo passo vero il matrimonio? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

La coppia aggiornerà il pubblico sullo stato della loro storia d’amore, raccontando di essere felici ed innamorati. Non mancano certo i litigi tra i due, come ha affermato la stessa coppia, ma l’amore supera ogni ostacolo e ora sono pronti a vivere insieme a lungo. Per quanto riguarda il confronto tra Diana, Luca e Simone, quest’ultimo farà un passo indietro dopo aver confidato di non provare molta attrazione nei confronti della dama dai capelli rossi.