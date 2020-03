Uomini e Donne cambia con il coronavirus: le novità in studio

Uomini e Donne al tempo del coronavirus. Potrebbe essere questo il titolo relativo al nuovo filone della trasmissione condotta da Maria De Filippi, che deve necessariamente uniformarsi alle direttive imposte dal. Nuovo Decreto, che impongono limiti di contatti umani e aggregazioni.

Proprio per questo lo studio della trasmissione cambierà forma in funzione alle nuove direttive. Tutto necessario affinché la trasmissione possa continuare normalmente permettendo ai tantissimi fan di seguirla in questo momento così delicato per il paese.

Uomini e Donne e coronavirus, cosa cambia

A prima occhiata tutto sembrerà diverso: in studio, infatti, dame e cavalieri non saranno molti e i pochi presenti in studio saranno distanziati dal metro. Imposto dal Decreto.

Stessa cosa dicasi per gli opinionisti: saranno infatti distanziati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. E non è finita qui: perché il nuovo Trono Over di Uomini e Donne, almeno fino al prossimo 3 aprile, prevederà anche dei collegamenti video. In studio non mancherà però Gemma Galbani, che come al solito saprà intrattenere il pubblico, seppur con un velo di tristezza.