Uomini e Donne, chi è Alessandro, il nuovo corteggiatore di Sophie: età e presentazione

La scelta è stata drastica: Sophie ha eliminato tutti. La giovane tronista di uomini e Donne ha deciso di fare piazza pulita del suo parterre di spasimanti, scatenando anche le flebili proteste dei pochi reduci alla sua stregua.

Tutti via, il motivo? Non è scattato nulla. Sophie ha le idee chiare, poca importa l’età quando si hanno le idee così chiare. Così la giovane tronista avrà modo di conoscere altri ragazzi scesi solo per lei.

Tra i cinque nuovi arrivati, presentati da Maria, ce n’è uno in particolare che sembra aver fatto breccia nell’interesse di Sophie: Alessandro. Il ragazzo è stato notato subito anche da Tina, che lo ha apostrofato come ‘bellissimo ragazzo’.

D’altronde non passa inosservato: look da rocker, barba incolta e stazza imponente. Alessandro ha 29 anni ed ha ballato subito con Sophie. Che possa essere lui il ragazzo in grado di farle ritrovare la passione per l’amore.