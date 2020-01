Uomini e donne, chi è Alessia del trono over: età della dama che Tina ha paragonato al Ken umano

Uomini e donne, chi è Alessia del trono over: età della dama...

Il trono over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e colpi di scena. Se Armando Incarnato è sempre al centro delle polemiche a causa delle continue segnalazioni che arrivano sul suo conto, altrettanto non si può dire di Samuel Baiocchi, che invece sta portando avanti in tranquillità la conoscenza con due dame.

Le dame in questione sono Alessia e Aurora. Samuel ha raccontato come procede la frequentazione con le due donne, rivelando che ha baciato con passione Aurora, con cui si sta trovando sempre meglio. La conoscenza procede anche con Alessia, che proveremo a conoscere meglio.

Chi è Alessia, rifatta o no?

Appena ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne trono over, in molti si sono fatti la stessa domanda: chi è Alessia? Quella successiva è stata: è rifatta? Quesito avanzato anche da Tina Cipollari, che ha paragonato la dama al Ken umano.

Di Alessia attualmente si sa ancora poco, a parte quello che ha detto in sede di presentazione. È arrivata per conoscere Samuel, che dopo aver rotto con Anna Tedesco sta provando di instaurare altre conoscenze. Alessia ha 46 anni ed abita vicina a Samuel. Nelle prossime puntate scopriremo sicuramente qualcosa in più sulla bella dama che ha stregato Sanuel.