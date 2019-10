Uomini e Donne, chi è Armando incarnato, il napoletano che contenda Ida a Riccardo Guarnieri

Non ha saputo trattene l’emozione Riccardo Guarnieri, seduto di fronte alla sua Ida, con una lettera che sapeva d’amore. Sentimenti racchiusi in un figlio, per poter spiegare alla sua ex che fa troppo male vederla tra le braccia di un altro. L’emozione è esplosa improvvisa, mentre Riccardo pensava alla sua Ida con Armando Incarnato, con cui la settimana scorsa è arrivato anche il bacio.

La seconda puntata settimanale di Uomini e Donne continua con il trono over, e i protagonisti saranno proprio Riccardo Guarnieri, che leggerà una lettera d’amore alla ex Ida, e Armando Incarnato, l’uomo che sta col tempo rubando il cuore dell’ex concorrente di Temptation Island Vip.

Chi è Armando Incarnato: età, lavoro, vita provata

Se Riccardo Guarnieri piange per la sua Ida, è anche perché Armando Incarnato la sta conquistando con un lungo corteggiamento. Ma chi è l’uomo che sta rubando il cuore della dama? Armando è nato a Napoli nel 1977, ha 42 anni, e da tempo si è trasferito a Roma. La sua infanzia felice è stata sconquassata dal divorzio dei suoi genitori, che lo hanno portato a lasciare Napoli per andare a vivere con il padre.

Dopo il diploma Armando ha fatto moltissimi lavori: barista, cameriere, ha lavorato soprattutto nell’edilizia. E proprio in quel settore, dopo il trasferimento a Roma, ha intrapreso la sua carriera che lo ha portato a diventare responsabile del settore edilizio. Ha alle spalle un matrimonio finito male, da cui è nata la piccola Michelle, e ora ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne dove si è distinto come uno dei concorrenti più affascinanti.