Uomini e Donne, chi è Aurora del trono over: età e scontro con Gemma

Uomini e Donne trono over è sinonimo di intrighi, scontri e riappacificazioni. E in quasi ogni contesto è presente Gemma, volto ormai storico della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La Galgani è infatti una delle colonne portanti del dating show, tanto da essere una delle più chiacchierate sul web. E non solo. Perché anche in studio non mancano gli scontri verbali.

Come per esempio quello con Aurora, nuovo volto di Uomini e Donne trono over arrivata nel programma per approfondire la conoscenza con Juan Luis. Ed è proprio il cavaliere uno dei motivi di scontro tra Gemma ed Aurora. Nella puntata di martedì infatti la Galgani ha annunciato l’interruzione della conoscenza di Juan Luis, ritenendolo troppo freddo nei suoi confronti.

Aurora, l’attacco di Gemma

Juan Luis è stato l’oggetto della discordia tra le due dame già diversi giorni fa, quando Gemma aveva accusato Aurora di essere interessata solo agli uomini con cui aveva instaurato una conoscenza: “Tra tutto il parterre maschile scegli sempre gli uomini che piacciono a me”, aveva punzecchiato la Galgani, a cui Aurora aveva risposto: “Evidentemente abbiamo gli stessi gusti”.

Ma chi è Aurora di Uomini e Donne trono over? Di lei si sa ancora poco, anche perché non si è fatta notare moltissimo dal suo arrivo nel programma. A farlo è stato invece Juan Luis che le ha lasciato il numero di telefono acuendo la gelosia di Gemma. Aurora non ha mai rivelato la sua età m dalle prime indiscrezioni dovrebbe avere più di 50 anni. Per lei il futuro nel programma è segnato dal rapporto con Juan Luis, Gemma permettendo.