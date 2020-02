Uomini e Donne, chi è Cecilia Zagarrigo: età e studi della corteggiatrice che sogna di entrare in polizia

I colpi di scena non sonno appannaggio del trono over, perché anche quello classico sa regalare emozioni e ribaltamenti di fronte. Uomini e Donne non smette quindi di regalare novità e momenti intensi ai milioni di telespettatori che ogni giorno decidono di guardare la trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi.

Il nuovo filone del trono classico, concluso di fatto con la scelta di Giulio Raselli, si è aperto con l’arrivo sul trono di Daniel Dal Moro, anticipato di qualche settimana da Carlo Pietropoli, ex calciatore, ora barman, che sogna di trovare l’anima gemella all’interno del programma. Tra le sue pretendenti c’è anche Cecilia Zagarrigo, che andremo a conoscere meglio.

Cecilia Zagarrigo, età e ambizioni

Cecilia Zagarrigo è nata a Torino nel 1994, ha 25 anni e studia giurisprudenza. Alla laurea le mancano pochi esami e a tal proposito tiene sempre aggiornati si suoi (numerosi) follower sull’avanzamento del suo piano di studi. Cecilia ha collezionato già più di 500mila follower su Instagram, che la seguono costantemente in tutto quello che fa.

Nonostante la sua popolarità esplosa con due partecipazioni proprio a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice di Oscar Branzani, poi di Luca Onestini, non ha perso di vista il suo obiettivo, che è quello di laurearsi e poi tentare di entrare in polizia, suo sogno da sempre. In attesa di raggiungre il traguardo cerca l’anima gemella e lavora come influencer forte del suo numeroso seguito sui social network.