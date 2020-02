Uomini e Donne, chi è Giovanna Abate: età, lavoro e vita provata della nuova tronista del Trono Classico

Il Trono Classico di Uomini e Donne si colora di una nuova entrata, questa volta per quanto riguarda il trono. Sulla poltrona rossa più ambita dai giovani italiani, infatti, siederà Giovanna Abate, un volto noto e freschissimo della trasmissione di Maria De Filippi. La ragazza, infatti, è stata fino a pochissimo tempo fa corteggiatrice di Giulio Raselli.

Giovanna sembrava dovesse essere la scelta del tronista, che alla fine, a sorpresa, ha scelto Giulia D’Urso, scatenando la reazione di Giovanna, a cui Maria, subito dopo, ha proposto il trono. La ragazza ha accettato l’offerta e ora cercherà l’anima gemella nel nuovo ruolo di tronista, nel quale ha già avuto alcuni screzi con Sara Amira a causa del corteggiatore in comune Sonny. Scopriamo insieme alcuni dettagli in più su Giovanna Abate, nuova tronista di Uomini e Donne.

Giovanna Abate, Instagram e vita privata

L’avventura da tronista di Uomini e Donne di Giovanna Abate è appena iniziata, quindi rinfreschiamo le idee ai più curiosi rispolverando il solito quesito: chi è Giovanna Abate? Partiamo dall’età: la tronista ha 25 anni ed è nata a Roma. È molto giovane ma allo stesso tempo altrettanto matura, motivo per cui sogna una famiglia con la sua anima gemella.

Sperava di trovarla in Giulio Raselli, così non è stato, per questo ha accettato l’avventura sul trono. Lavora ormai da molti anni, in una posizione amministrativa, nel negozio di abbigliamento della madre. Un lavoro che le ha permesso di crescere in fretta, come dimostra anche la sua avventura da corteggiatrice in cui ha mostrato la sua maturità. Su Instagram conta più di 300mila follower e attualmente ha il profilo privato.