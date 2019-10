Uomini e Donne, chi è Jean Pierre: età e aggiornamenti sul corteggiatore di Gemma Galgani

Ancora Jean Pierre e Gemma Galgani protagonisti nella puntata odierna di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5. Il trono over verrà infatti protagonisti i due, già in primo piano nelle scorse settimane. Nella puntata di oggi nel programma condotto da Maria De Filippi Gemma, a causa del troppo nervosismo, avrà un mancamento per il quale sarà necessario l’intervento dei medici in sala.

Il motivo di tale infortunio è legato ad un litigio che la stessa gemma ha avuto con la coppia Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un diverbio nato dalla diversità di vedute tra Gemma e i due opinionisti sull’approccio che la donna ha nei confronti di Jean Pierre, uno dei partecipanti al programma che non corrisponde alle attenzioni della Galgani.

Chi è Jean Pierre, il bello che dice no a Gemma

Jean Pierre si è presentato a Uomini e Donne proprio per corteggiare Gemma Galgani. La conoscenza è andata avanti per un’, poi la curiosità da parte dell’uomo si è spenta. Jean Pierre ha infatti confessato a Gemma di non essere più interessato a lei, provocando una reazione d’istinto della donna che nelle scorse puntate è scoppiata a piangere in studio.

Jean Pierre è però fermo sulle proprie convinzioni e ha più volte affermato di considerare Gemma solo un’amica. Ma chi è Jean Pierre? L’uomo, dal nome francese, ha 67 anni e di lui si conosce poco in realtà. Ha stregato Gemma Galgani, che avendo trovato sbarrata la strada del cuore che porta all’uomo sta vivendo momenti di tristezza. Per capire se la situazione evolverà in meglio non resta che aspettare le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne.