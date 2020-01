Uomini e Donne, chi è Jeannette l’ex di Armando Incarnato: età e lavoro

Il trono over di Uomini e Donne si arricchisce di nuovi colpi di scena. Il più clamoroso riguarda il ritorno in studio di Armando Incarnato, che aveva lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi a causa delle diverse segnalazioni cui era stato protagonista. Il cavaliere napoletano tornerà in studio con Jeannette, ex fidanzata che farà per la prima volta visita alla trasmissione.

Le voci riguardo Armando Incarnato riguardavano proprio l’ex Jeannette, che qualcuno aveva insinuato fosse ancora la sua fidanzata. Proprio per dissipare ogni dubbio circa queste segnalazioni il cavaliere ha deciso di portare in studio Jeannette che ha di fatto smontato l’ipotesi di un possibile ricongiungimento tra i due.

Armando-Jeannette, rapporto di lavoro

La donna ha subito catalizzato l’attenzione su di sé grazie al suo fascino, tanto che anche Gianni Sperti ne è rimasto ammaliato. Jeannette ha poi iniziato a parlare per eliminare il dubbio di una relazione con Armando: “Voglio chiare una volta per tutte questa situazione. Io e Armando abbiamo un rapporto solo lavorativo”.

Dopo essere stata citata più volte nel corso degli ultimi mesi finalmente Jeannette si è palesata agli occhi dei milioni di telespettatori che seguono Uomini e Donne. La donna ha confermato quindi la distanza con Armando, con cui condivide solo un discorso lavorativo relativo al negozio di abbigliamento che i due gestiscono. La donna, di cui non si conosce l’età precisa ma dalle prime indicazione sembra avere circa 30 anni, è sembrata sicura nell’allontanare ogni ipotesi di ricongiungimento tra i due.