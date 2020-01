Uomini e Donne, chi è Marcello del trono over: età e vita privata del preferito di Gemma

Tra un colpo di scena e l’altro continua la settimana di Uomini e Donne che si è aperta con la scelta di Giulio Raselli, deciso a conoscere Giulia D’Urso fuori dal programma dopo l’ennesimo litigio con Veronica. Il trono classico vedrà quindi un nuovo tronista, Daniele Dal Moro, che dopo essersi presentato tramite video è pronto a mettersi in gioco.

Prima però è il tempo del trono over, che come alò solito regala sorrisi e spettacolo agli appassionati di Uomini e Donne, che aiuta da anni dame cavalieri a trovare l’anima gemella. Le ultime due puntate del trono over sono dedicate alle sfilate dei partecipanti. Prima le dame, poi i cavalieri, tra cui spicca anche Marcello, l’uomo che aveva catturato l’attenzione di Gemma prima della rottura improvvisa tra i due.

Gemma non dimentica Marcello

Dopo l’inizio della frequentazione tra Marcello e Gemma le cose tra i due sembravano andare spedite, almeno fino a quando la dama torinese non ha scoperto che l’uomo stava sentendo anche Anna Tedesco, da sempre rivale di Gemma. Per questo la dama aveva deciso di interrompere la conoscenza, non riuscendo però a dimenticare del tutto Marcello.

A dimostrarlo è anche il modo in cui Gemma reagisce alla sfilata di Marcello, che aveva il compito di riprodurre l’uomo che non deve chiedere mai. Ma chi è Marcello, il cavaliere che ha stregato Gemma? Ancora non si sa molto di lui: anche l’età non è stata ancora resa nota ufficialmente, anche se alcune indicazioni fanno pensare chi si aggiri sui 60 anni. Al momento siamo venuti a conoscenza del suo impiego: Marcello, infatti, ha un negozio di commercio nella sua città natale. Nelle prossime puntate scopriremo senza dubbio qualcosa in più.