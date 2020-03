Uomini e Donne, chi è Marco del Trono over: età e vita privata del cavaliere che frequenta Carlotta

Anche le frequentazioni più durature e stabili possono finire. Nel corso degli anni Uomini e Donne ci ha abituato a veder naufragare frequentazioni che sembrano destinate a durare a lungo. Anche quest’anno il Trono over della trasmissione condotta da Maria De Filippi non fa eccezione e mette sotto i riflettori una coppia che sembra ormai vicina a separarsi.

Stiamo parlando di Marco e Carlotta, che dopo lunghe settimane di frequentazione pare abbiano maturato la decisione di interrompere la conoscenza. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne tra le lacrime dei due, che a precisa domanda hanno affermato di non amarsi. Scopriamo meglio chi è Marco, per capire se proverà a ricucire il rapporto con Carlotta.

Marco, cognome e Instagram

Partiamo subito dall’età: Marco è nato a Tolomezzo nel 1981, ancora non ha compito quindi 40 anni. Di cognome fa Cedolin ed è un uomo attaccatissimo alla famiglia ed ai valori. Da tempo, infatti, fa parte della protezione civile in veste di volontario. Come hobby ama la fotografia come dimostrano anche i molti post condivisi sul suo profilo Instagram.

Il suo percorso di studi è molto vasto: dopo essersi diplomato all’istituto tecnico commerciale decide di iscriversi all’università dove consegue la laurea in Pubblicità e comunicazione d’azienda. Della sua vita privata s sa ancora poco, così come anche in ambito lavorativo. È noto che lavori all’Hotel Meublè Park di Grado, anche se non è stata resa nota la posizione di occupa. Le prossime puntate saranno decisive per capire se riuscirà a recuperare il rapporto con Carlotta.