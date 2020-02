Uomini e Donne, chi è Michele Trono Over: età e lavoro del cavaliere che corteggia Barbara

Il trono over di Uomini e Donne è una finestra sempre aperta per chi vuole trovare l’anima gemella. Sono diverse le persone che da tempo cercano di trovare l’amore. Qualcuno è nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi addirittura da 6 anni, come Barbara De Santi, uno dei volti storici del programma di Canale 5.

La dama è ormai un volto noto ma non ha ancora trovato l’anima gemella, nonostante abbia avuto nel corso del tempo diverse frequentazioni. Nelle ultime puntate è arrivato in trasmissione per conoscerla Michele, apparso subito molto convinto di intraprendere una conoscenza con la dama. Conosciamo meglio il nuovo cavaliere.

Michele, dove vive e hobby

Da qualche puntata più di qualcuno si chiede: chi è Michele? Il nuovo cavaliere ha 49 anni e vive a Lugano. Lavora come broker, non è mai stato sposato e non ha figli. Arrivato in trasmissione si è presentato così a Barbara De Santi: “Sei una donna bellissima, fantastica. Anche se sei qui da 6 anni, però purtroppo per motivi professionali seguo poco il programma. Hai degli occhi da cerbiatta che sono incantevoli. Mi piaci e mi piacerebbe conoscerti”.

Come hobby pratica tennis, kitesurf e sci, è quindi un uomo molto sportivo. Nell’ultima puntata ha avuto un piccolo scontro con Barbara che lo ha accusato di non farle molti complimenti. Michele ha invece detto il contrario e dopo poco tra i due è tornato il sereno sugellato anche da un ballo al centro dello studio.