Uomini e Donne, chi è Remo del Trono Over: età e storia con Gemma

Uomini e Donne ci ha ormai abituato a continui colpi di scena, quello che è successo al trono Over ha però dell’incredibile. Su iniziativa di Tina Cipollari, infatti, lo studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha visto rientrare alcuni ex protagonisti del dating show di Canale 5. Una cosa accomunava questi cavalieri: la conoscenza con Gemma Galgani.

Tutti, infatti, avevano avuto una frequentazione con la dama torinese. E’ stato un modo questo da parte di Tina di far capire quanti ex avesse avuto Gemma senza mai trovare quello giusto. Tra gli uomini tornati in studio c’è anche Remo, vecchia fiamma della dama che addirittura si diceva innamorato di lei. Scopriamo quindi meglio chi è Remo.

Remo, età e lite con Graziella e Sabatino

Remo è un volto noto di Uomini e Donne, è stato protagonista della trasmissione diversi anni fa, catturando l’attenzione di dame e pubblico. Famosa è stata anche la sua frequentazione con Gemma Galgani, naufragata dopo diverso tempo ma considerata comunque importante dal cavaliere, che addirittura mesi dopo si diceva ancora innamorato della dama torinese.

L’età di Remo non è ufficiale, ma le indicazioni presenti sui suoi profili social fanno intuire che abbia più o meno 70 anni. Quando era al Trono Over decise di lasciare la trasmissione due mesi prima del tempo perché non aveva trovato una donna che gli interessasse, questo dopo la fine della conoscenza con Gemma. Sul suo profilo Facebook rese noto anche un attacco social da parte di Graziella e Sabatino, rei, secondo, l’uomo, di averlo attaccato sui social network. Ora Remo potrebbe tornare al Trono over per riprendere la conoscenza di Gemma Galgani.