Uomini e Donne, chi è Riccardo Guarnieri: l’ex di Ida geloso del bacio con Armando

Baci e gelosie nella puntata di Uomini e Donne di oggi martedì 8 ottobre. Da quanto si apprende dalle anticipazioni rivelate dai sito il Vicolo delle news, infatti, nella trasmissione condotta da Maria De Filippi scoppierà la gelosia di Riccardo Guarnieri, innervosito dalla conoscenza dell’ex Ida Platano con il cavaliere Armando.

Durante la puntata del trono over di oggi, infatti, Ida continuerà il racconto della conoscenza con Armando, uomo con cui sta provando a ritrovare l’amore dopo la separazione con l’ex. Le rivelazioni della donna porteranno anche a dare luce ad un bacio passionale scattato tra Ida e Armando che manderà su tutte le furie l’ex Riccardo.

Chi è Riccardo Guarnieri: età, lavoro e vita privata

Non solo Riccardo Guarnieri, anche la stessa Ida è apparsa provata durante il racconto della sua conoscenza con Armando, mostrando quindi ancora una debolezza nei confronti dell’ex, che con la sua gelosia ha dato comunque prova di tenere ancora ad Ida. I due, dopo essersi conosciuti proprio a Uomini e Donne, si sono messi alla prova anche a Temptation Island, avventura che aveva messo a nudo la coppia di fronte alle loro difficoltà, palesatesi nei mesi successivi e che avevano poi portato alla rottura.

Ma chi è Riccardo Guarnieri, l’uomo ingelosito dai comportamenti di Ida? Riccardo è nato a Statte, in provincia di Taranto, e ha 39 anni. Impiegato nella vita, cultore del mangiare bene e del vivere sano nel tempo libero. Riccardo, che è altri 184 centimetri e pesa 78 chili, ama infatti curare il proprio aspetto fisico come si può notare dai suoi muscoli scolpiti. Passa molte ore in palestra e cerca una donna altrettanto attraente. L’aveva trovata in Ida, ora come finirà la storia tra di loro?