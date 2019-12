Uomini e Donne, chi è Roberta Di Padua: età e vita privata della dama che contende Armando Incarnato a Veronica Ursida

Nuova puntata di Uomini e Donne trono over, durante la quale Armando Incarnato sarà chiamato a fare una scelta importante. Rimanere all’interno del programma per continuare la conoscenza di Roberta Di Padua o uscire con Veronica Ursida. Il bivio gli è stato imposto da quest’ultima che non riesce più ad accettare l’incertezza del cavaliere.

Armando nel corso del programma condotto da Maria De Filippi farà la sua scelta decidendo di uscire con Veronica per dare un segnale che a lui non importa rimanere sulla poltrona per acquisire ulteriore popolarità. Fuori dal programma la coppia però inizia subito a litigare, lasciando aperti spiragli per un ritorno in studio e il prosegui della conoscenza con Roberta di Padua.

Età e vita privata di Roberta Di Padua

Conosciamo però meglio Roberta Di Padua, la dama che contende Armando Incarnato aa Veronica Ursida. Roberta è nata Cassino nel 1982, ha 37 anni e attualmente vive a Pontecorvo circondata dal calore della famiglia. Ha un figlio nato dalla relazione con Giuseppe D’Aguanno, fratello di Federico, ex partecipante proprio di Uomini e Donne.

Sul suo profilo Instagram conta ormai 50mila followers e condivide spesso scatti di ambito famigliare in compagnia del figlio. Roberta è un volto importante nel mondo della politica locale, ama il mare e i luoghi caldi. A Uomini e Donne è in cerca del vero amore e non della popolarità, come ha ribadito più volte. La sua conoscenza con Armando Incarnato potrebbe proseguire nonostante il duello con Veronica Ursida.