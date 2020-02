Uomini e Donne, chi è Sonny del Trono Classico: età, cognome e lavoro

Il Trono Classico di Uomini e Donne continua a regalare nuovi protagonisti. Dopo l’ingresso dei nuovi tronisti Sara, Carlo e Daniele, è tempo di conoscere anche i nuovi corteggiatori, che dopo le prime settimane di assestamento stanno iniziando a farsi conoscere attraverso esterne e interventi in studio.

Sara Shaimi al momento sta conoscendo in maniera più approfondita due corteggiatori: Giuseppe Nastasi e Sonny Di Meo. Tra i due è divampata già qualche polemica dovuta alla stessa ragazza da corteggiare. Non sono mancati infatti gli attacchi da una parte de all’altra per difendere la propria posizione. Conosciamo però meglio Sonny Di Meo, corteggiatore di Sara.

Sonny Trono Classico, vita privata

Sonny è uno dei corteggiatori più in vista delle ultime settimane, anche se Sara, la tronista, ancora non si fida completamente di lui a causa di alcuni atteggiamenti. Per questo ancora non è scattato il bacio. Il cognome di Sonny è Di Meo, è nato a Milano nel 1992, ha quindi 28 anni da compiere.

Appassionato di fitness e di tatuaggi sogna di fare l’imprenditore ed ha già lavorato fuori dall’Italia, per o parla diverse lingue. “Sono convinto che questa esperienza possa insegnarmi tanto. Negli anni ho imparato che sto bene da solo quindi, oggi non è di una donna qualunque che voglio innamorarmi. Non è facile, ma non voglio accontentarmi”, ha affermato al magazine di Uomini e Donne